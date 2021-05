La reconquista ofídica

Claudio Ptolomeo, P. Mela y Estrabón, entre otros, llaman Ofiusa y Colubraria a Formentera, es decir, isla de los ofidios o de las culebras. Y en lo que se refiere a Ebusus, aunque el bueno de Plinio dice que nuestra tierra rechaza las sierpes, el mito se queda en mito. Hoy sabemos que la tierra ibicenca es una bendición para los ofidios que aquí están como en su casa. Y si ya estaban aquí en el siglo III aC., lo que hacen ahora, a la chita callando, es reconquistar la isla. Y a fe de Dios que lo consiguen. Aquí tienen sol, lagartijas a gogó y un único enemigo, nosotros, que afortunadamente para ellas estamos en la higuera. Es inconcebible que algo tan estúpido como el uso ornamental del olivo nos haya creado el problema que tenemos.

Si desde que apareció la primera serpiente hace 18 años no se ha hecho nada es porque su eliminación para las Administraciones ha sido y sigue siendo un tema menor, en absoluto prioritario. Con las trampas nos quedamos cortos porque nacen más que las que cazamos. Su progresión es exponencial y se acelera a cada día que pasa. Las culebras han venido para quedarse y sólo cabe contenerlas. Y hay algo todavía peor. Porque si ahora tenemos tres, la de herradura, la de escalera y la bastarda, mañana puede entrarnos alguna más peligrosa.

Y no es una falsa alarma la extinción de la lagartija. Bocado gourmet para el oficio, tiene los días contados. Es sólo cuestión de tiempo. Incluso en los islotes puede desaparecer porque la culebra nada bien. Las trampas, en el mejor de los casos, pueden frenar su población, pero podemos colocar 1.000 y no las eliminaremos. Y decir, como nos dice el Consell, que prohibir la entrada de olivos es competencia del Govern y del Ministerio de Transición Ecológica es echar pelotas fuera. No cuela. Como mínimo y de una puñetera vez, se debe exigir la estricta limpieza de los olivos a quienes los importan.