La peineta británica

«No eres tú, soy yo», debió de pensar Boris Johnson o, para ser más exacta, su secretario de Transporte, Grant Shapps, mientras Reyes Maroto nos hacía ojitos con la «buena noticia» de que los turistas británicos podrán volver, previsiblemente, a partir del 20 de mayo y sin PCR. Un gran anuncio, claro que sí. Los súbditos de Su Graciosa Majestad van a ponerse a la cola para someterse a dos pruebas y una cuarentena a su regreso de vacaciones. Lo notan ya los hoteleros en sus reservas. Por eso, la ministra saca pecho con el nuevo «éxito» de la diplomacia española en la UE mientras obvia su fracaso en la negociación con el Reino Unido, que es quien tiene el verdadero poder de hacer naufragar, o casi, otra temporada en Ibiza. Nos han vetado, y no por culpa de Ayuso ni del poteo vasco, pese a la ridícula pataleta de un Negueruela empeñado en señalar que nosotros, colegiales injustamente castigados, «hemos hecho los deberes». La decisión de Downing Street de no discriminar por territorios es una decisión política y no sanitaria. Londres quiere potenciar el turismo interior y al Gobierno español le va a tocar trabajar mucho, y bien, para que reconsidere su decisión sobre las islas en la revisión del semáforo en junio. En cuanto al anuncio de que se eximirá de PCR a los británicos para entrar, no sé si atribuirlo a la temeridad de nuestros próceres o si es solo servilismo. Por si lo olvidaron, nosotros, en la colonia, no estamos aún vacunados.