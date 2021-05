La Mola de Majoral

Es un día gris, de hierba crecida de las últimas lluvias de abril, mojadas por las cuatro gotas de una noche de mayo sin estados de alarma, pero con el susto en el cuerpo después de ver lo visto allá por las conurbaciones urbanas recién salidas de la ‘prisión covid’. Los irresponsables, sean de la edad que sean, no dejan de ser los causantes del miedo de los responsables a que esto que hoy aquí en Formentera es ‘isla casi cero’ mañana volvamos al calendario de febrero contando los contagios con calculadora porque nuestras manos no dan abasto.

Menos mal que, en esta mañana amenazadora de lluvia, te acomodas para hojear, ver con intensidad y leer con atención un libro que Enric Majoral me dedicó el otro día y que resume la obra de un ‘artesano’ entrecomillado porque realmente lo es y nunca renunciará a serlo. A pesar de que nació profesionalmente así, la inteligencia lo convirtió en un auténtico artista más allá de unas manos que modelan el pensamiento. Este libro, con más ‘estampas’ que letra. Aunque para descifrar a Majoral no hay que leer mucho sino percibir sensaciones desde el abstracto de las formas reales que trasforma en joyas. Conocí a Majoral antes de conocer a Enric, unos seis años antes, cuando compré su primera pieza (que ya no tengo porque la tienen otros y otras, para ser fiel a la igualdad de género). La diferencia sobre los clásicos y especialmente del marketing de los ‘parvenu’ era tanta que te hacía diferente a ti mismo, como si quisieras transmitir la esencia de aquello que era único en un mundo de uniformidades, por ser tú también partícipe de lo único.

Luego, azares de la vida, le conoces en su salsa, en Formentera, en la Mola, también por ser diferentes... descubres las capelletes (siendo sencillo) y luego todo lo demás. Casi nada, lo que les estoy diciendo. Entras, previo examen de grado, en su entorno y a partir de ahí crece una admiración por el artista (te gusta todo) pero sobre todo surge la complicidad con una persona enormemente vitalista, positivo que transmite bonhomía a raudales. Aquí te sale aquello tan bonito como ‘le perdonas…’ y no logras rellenar los puntos suspensivos, porque ‘no hay nada que perdonar’. Es la línea recta, sin cuartos oscuros. Entiendes desde su persona lo que es todo Majoral… Dolors, Sabina y Roc. Entiendes la diferencia entre un Majoral y otro… con un fondo común. La mejor definición es de Roc: «treballo amb una temporalidad lenta i de pensament fred. Les meves joies participen del mon creatiu de Enric que és rápid, intuitiu, de reaccions inmediates… la paradoxa».