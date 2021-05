Ibiza, la Cenicienta balear

Últimamente, tengo la impresión de que Mallorca trata a Ibiza como a una hija brillante, encantadora, maravillosa, pero indomable, de la que no se fía un pelo y de la que, seamos claros, está celosa. Da igual lo que se esfuercen los ibicencos por gustarle a la madre, que esta siempre le saldrá por peteneras: «Sí, sí, eres muy guapa, pero fíjate que patas de gallo te salen cuando sonríes». «Muy mona la falda, pero ya no tienes edad de llevarla tan corta». «Vale, has sacado buenas notas, pero podrían ser mejores»... Y así todo el rato. No hay más que ver el agravio comparativo que supone desde hace semanas el nivel de restricciones en Menorca con el de Ibiza. Mientras en la isla más oriental la situación epidemiológica ha empeorado y eso no ha afectado a las limitaciones vigentes, en sa Roqueta llevamos un mes con las incidencias más bajas del archipiélago, con buenas notas, vaya, pero ni por esas. Lo peor son los torpes intentos de justificación de lo que es una afrenta con todas las letras. Primero que si veníamos de una situación peor, luego que si hay mucha gente joven, después que si la cepa británica, ahora que si «la trazabilidad»... Me pregunto de qué sirve tener a ibicencos en el Govern, si nos siguen tratando como a la Cenicienta del cuento.