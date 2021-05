Al ‘play-off’ con la moral por las nubes

La UD Ibiza tiene este año una oportunidad única para lograr el ascenso a la Segunda División del fútbol español. El conjunto ibicenco comenzará el ‘play-off’ el próximo fin de semana en Extremadura y lo hará con la moral por las nubes. Los celestes derrotaron este domingo al Nàstic, uno de los aspirantes a la fase que se quedó finalmente fuera, al que el bloque ibicenco destrozó. Y eso que los de Juan Carlos Carcedo no se jugaban nada. Pero el técnico de los de Vila ya avisó en la previa del choque que no irían de vacaciones al encuentro y que se lo tomarían muy en serio. Dicho y hecho. Los pitiusos dieron toda una demostración de poder y una auténtica declaración de intenciones con un partido serio, con contundencia arriba y con solidez defensiva. Armas más que suficientes para presentarse en la fase de ascenso metiendo miedo. Además, los isleños llegarán con Davo en un gran momento de forma. El delantero astur ha recuperado su olfato goleador en los últimos encuentros y eso es fundamental para los intereses de la UD Ibiza. Que todos los jugadores estén enchufados. Pero fuera de sacar pecho, los de Carcedo deben ir con humildad y no olvidar lo que sucedió la temporada pasada, en la que quedaron fuera en el primer cruce. Nada de euforia y triunfalismo.