Bill y Melinda Gates lo dejan

El dinero no da la felicidad conyugal, pero por fuerza suaviza su ausencia. Los divorcios acechan a las grandes fortunas, mas rara vez les dan caza. Después de la separación hace un año del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos (Amazon), sin que haya peligrado su dorado podio por el reparto de bienes, ahora se anuncia la ruptura del cuarto hombre más rico del mundo, Bill Gates (Microsoft), con quien ha sido su compañera durante 27 años, Melinda. Los litigios familiares no suelen mover a los magnates del ranking de fortunas, o sea que aquí nadie va a dormir durante unos meses en el coche después del portazo. Prueba de ello es el excéntrico Elon Musk (Tesla), que se ha casado tres veces, emparejado otras tantas y sigue de subcampeón de los multimillonarios del orbe. O Bernard Arnault (Louis Vuitton, Sephora...), tercero más rico del mundo, con dos matrimonios a sus espaldas. La famosa lista del dinero de la revista Forbes sigue copada por los hombres este 2021. La primera mujer ocupa el lugar 17 (Françoise Bettencourt, L’Oréal) y la primera exmujer, MacKencie Scott, divorciada de Bezos, se sitúa en el 22. Así que seguro que los 12.000 millones de euros que conforman la fortuna de Bill y Melinda Gates se dividirán de manera conveniente para que ambos prosigan con su labor filantrópica en la mayor fundación privada de caridad del mundo dedicada a la salud global, el cambio climático y la lucha contra la pobreza. Eso han dejado traslucir en el comunicado en el que anuncian su cambio de tercio, motivado porque ya no «pueden seguir creciendo como pareja», después de haber hecho crecer estratosféricamente todo lo que han tocado. Poco espontáneo y nada romántico, cuentan que él le pidió matrimonio tras hacer una lista con los pros y contras de dar el paso. Tienen tres hijos adultos, una impresionante colección de arte, acciones en multinacionales de toda índole (solo una quinta parte de sus activos procede ya de Microsoft), casas y propiedades para aburrir, una capacidad de influencia que trasciende fronteras y una legión de detractores entre lo más variado del negacionismo.