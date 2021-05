El pasado viernes leí con agrado el extra de este Diario. Objetivos de desarrollo sostenible. Se presentan los 17 objetivos y pequeños gestos que todos podemos realizar para conseguir que algo que parece tan lejano sea una realidad más cercana y posible. Objetivos muy importantes todos y muy relacionados unos con otros. Casi imposible ver cuál debe ser el primero a llevar a cabo.

Erradicar el hambre en el mundo, el acceso al agua, una educación de calidad… Hitos a los que se pretende llegar en la Agenda 2030 que se puso en marcha en el 2015 para poner fin a la pobreza y encaminar a la Humanidad hacia la paz que da la estabilidad, la prosperidad y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos del planeta.

Posiblemente una de las afirmaciones que más me han llamado la atención es que «ayudar a los semejantes no es dar limosna, sino buscar que todos crezcamos». Todos los objetivos a alcanzar se encuentran de una manera u otra en la encíclica Fratelli tutti del Papa Francisco, en la que nos recuerda que todos somos hermanos y que no se puede entender que en una misma familia haya miembros que pasen necesidad cuando hay recursos para todos: «Recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos» (n. 5).

Los objetivos a los que se nos invita a conocer y llevar a cabo nos recuerdan que este trabajo no es una tarea de unos cuantos, más bien una llamada a todos y cada uno de nosotros, «entre todos: ‘he aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente...Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante...los sueños se construyen juntos’», nos recuerda el Papa Francisco en Fratelli tutti (n. 8).

Debemos concienciarnos de que esta realidad, este sueño, es posible y después de una buena información y formación, concienciar a familia y amigos para que este sueño sea una realidad. Ciertamente queda mucho trabajo por delante. Ciertamente es difícil, pero está en juego nuestro bienestar y el de todos nuestros hermanos.

En un mundo globalizado como el nuestro el bien es el bien de todos y el mal es un mal que nos afecta a todos. Por tanto, dejémonos «contagiar» por el bien, por el sueño de construir un mundo mucho mejor para todos.