El saloncito de Erdogan

El saloncito del presidente turco se antojaba muy incómodo para una velada de Netflix y pizza, para confesar «mamá, me divorcio» e incluso para una reunión de alto voltaje diplomático, como fue el caso. La distancia sideral hasta la mesa de centro y esos muebles mazacote conformaban una atmósfera rígida, de mírame y no me toques, de donde salir corriendo antes de convertirte en estatua de sal, como le sucedió a la presidenta de la Comisión Europea. Una vez dentro de la estancia, Recep Tayyip Erdogan y Charles Michel, presidente del Consejo, se arrellanaron en las butacas, dejando a Ursula von der Leyen compuesta y sin asiento, plantada sobre la alfombra como un ama de llaves a punto de susurrar: «Señores, ¿sirvo ya el café o prefieren esperar?». Carraspeó, y nada; tuvo que acomodarse en un sofá lateral, en plan intérprete o convidada de piedra. La alemana Von der Leyen, baronesa y madre de siete hijos, ha confesado haberse sentido «sola y humillada» tras el feo, pues le correspondía un asiento del mismo rango. Tanto monta el uno como la otra (ese es uno de los lastres de la UE: mucho cargo y pocas nueces).