CB Sant Antoni, licencia para soñar

El Club Bàsquet Sant Antoni jugará la fase de ascenso a la LEB Plata. El conjunto pitiuso lo ha logrado con todo merecimiento tras barrer este domingo de la pista al Castelldefels catalán en un histórico partido disputado en el polideportivo de Sa Pedrera, en el complejo de Can Coix. Pase lo que pase, el bloque de Portmany ya ha cumplido esta temporada con creces; pero conociendo al club y a sus integrantes, a ilusión no les gana nadie. Será muy difícil subir, pero hay licencia para soñar. El hándicap del bloque balear en el ‘play-off’ a la tercera categoría del baloncesto nacional puede estar en que dispone de una plantilla corta. Y ahora deberá jugar varios partidos en pocos días, sin posibilidad de mucho descanso para sus jugadores. Pero lo que ha conseguido ya el Sant Antoni es que el foco vuelva al baloncesto ibicenco, que los amantes del deporte de la canasta en las Pitiusas se enganchen con un proyecto que tiene buenos mimbres y, sobre todo, trabajadores incansables. Fue espectacular ver Sa Pedrera con un ambientazo de los de antes, de los de épocas pasadas. Si el Sant Antoni no sube, que al menos su eclosión sirva para despertar del letargo al baloncesto pitiuso. Un deporte tan bonito como este necesita recuperar el esplendor del pasado.