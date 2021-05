La cepa ibicenca

Debe de haber una cepa ibicenca del covid pero todavía no nos hemos enterado. A juzgar por la dureza de las restricciones en la isla, esa cepa debe de ser mucho más peligrosa que el virus que anda pululando por otras islas, porque si no no se explica que en iguales circunstancias, no se apliquen iguales medidas. No se entiende que cuando en las otras islas iba descendiendo la incidencia del coronavirus se fueran relajando las restricciones, y en Ibiza esa desescalada sea tan tibia. Es incomprensible que no hace tanto el Govern ideara un semáforo covid para aplicar determinadas medidas en función de los datos de la pandemia y que sin embargo cuando se trata de aplicarlo con Ibiza, se descarte. Seguimos con un límite de cuatro personas en las terrazas, cuando en Menorca, con más incidencia, hay seis, y tienen los interiores abiertos. Quien logre aprenderse las normas, cambiantes y diferentes en cada lugar, es la pareja perfecta para el Trivial. Los horarios locos de las terrazas, ahora cierro, ahora abro otra vez, hoy no que es viernes pero el lunes sí... son para acabar con la paciencia de cualquiera. Más que fatiga pandémica, lo que hay es fatiga ante tanta arbitrariedad y tan pocas explicaciones sobre este agotador y caprichoso baile de normas.