El Diccionari de la Llengua catalana -paraula d’honor, paraula de Dé-ho diu «despropòsit, dita o fet inconvenient, sense sentit...». Tancar les terrasses de bars i restaurants a les cinc de la tarda per tornar-les obrir gairebé tres hores després és un despropòsit. I a les deu i mitja tornar enretirar cadires i taules. I els cambrers es passan tota la santa jornada treballant de transportistes i això sí, granar, granar i granar, granar i granar per oferir unes terrasses, uns llocs d’esbarjo i oci -i una mica d’alcohol, cal dir-ho- netes, polides i brillants a fi i efectes d’uns ciutadans que allò que de veritat volen i desitgen es beure i conversar a la pau del Senyor mentre el temps plàcid i ara primaveral passa, passa i passa. Doncs no, les pertinents autoritats polítiques d’aquestes illes tan nostres ara devorades per una crisi que mai sabrem com i quan acabarà han decidit, legítimament, es clar, organitzar en torn de les terrasses un ball d’extraordinàries conseqüències.