Un vecino incómodo

Esto de la pandemia va como la alegría, por barrios, y en las islas somos cinco barrios y nunca nos hemos considerado ciudad. Cada isla va a la suya, fardando de idiosincrasia. Y es verdad que tenemos caracteres diferentes. Nos gusta destacar este detalle. Recuerdo ese Govern que quiso unirnos con el eslogan ya histórico de ‘Quatre illes, un país, cap frontera’. Corría el año 1999 y ejercía de presidente Francesc Antich, que en política menos concejal de es Vedrà ha hecho de todo. Ese lema tenía buena intención pero no funcionó; poca gente se considera más balear que de su propia isla. Es algo endémico de este archipiélago. Luego visitamos Menorca y Mallorca y flipamos lo chulas que son. Pero lo diremos con la boquita pequeña («como las playas de Formentera y el campo de Ibiza, qué quieres que te diga, ¡no hay nada!». Así somos a veces de obtusos y orgullosos). Pero ahora sí tenemos razones para que nos diferencien. El maldito covid no se comporta igual en todas las islas y no es justo que si las Pitiusas están mejor que Mallorca, nos metan en el mismo saco. En eso el Govern viene fallando desde el inicio de la pandemia y ahora es vital que desde los países emisores de turistas nos vean como un destino seguro. Aislado del resto. Nos jugamos demasiado.