Una noticia que ayudó a resolver un problema con el SEPE

Quería agradecer a la redacción de Diario de Ibiza vuestra buena fe y labor. Hace un mes y un día publicasteis una noticia donde yo era por desgracia el protagonista llevaba desde diciembre sin cobrar nada del SEPE y sin dar solución alguna a tantísimo retraso.

Me puse en contacto con Chema, una persona a la que no conozco personalmente, pero con mucha humanidad, que escucho la problemática familiar de esos retrasos; no podía recurrir a nadie más. Chema me escuchó y la noticia se publicó el día 25 de marzo de 2021, en portada y en la página 10 del diario.

Tuve la gran suerte de conocer a Yolanda Calvo, una trabajadora de CCOO, persona con gran humanidad, contactamos y seguidamente de escucharme habló con la directora del SEPE en Palma y por fin se solucionaron los atrasos y el cobro tan esperado. Solo decir gracias, aunque luchemos en las adversidades tenemos que saber que nunca estamos solos ante tales problemas, siempre encontraremos buenas personas. Un abrazo sincero a Yolanda Calvo de CCOO por su preocupación diaria.

Gracias a la directora de Diario de Ibiza.