Agraïment dels familiar de Rafael Roselló Marí als seus metges

Es papà va faltar diumenge passat, dia 18 d’abril. No tinc cap dubte que els doctors que l’han atès li varen salvar la vida diverses vegades, fins que ja no va poder ser més. El departament de dermatologia i maxil·lofacial de l’Hospital Can Misses compta amb uns facultatius que em costa descriure, per l’emoció, que em forma un nu a la gola i em trava els dits a l’hora de trobar què dir.

Especial menció vull fer de la doctora Marta Serra Torres. No tinc paraules per agrair-li el que tots aquests anys ha fet pel meu pare. I, sobretot, el darrer gest que va tenir amb ell. Donades les circumstàncies, va enviar a l’UCP, Unitat de Cures Pal·liatives, a casa, a visitar-lo. Les doctores Pilar Rapún i Belén Fernández, juntament amb Ana Marí, infermera, varen agafar les regnes de la seva malaltia i el varen treure endavant. Des de llavors li varen fer un seguiment continuat. Voldria destacar la professionalitat que han demostrat al llarg d’aquests mesos de lluita per la seva salut I el seu benestar. I especialment, el tracte humà que li han donat. Era encisador veure com es desenvolupaven les seves visites. Em va commoure la seva humanitat. Ana, tampoc oblidaré mai com li parlaves i com acariciaves a sa mamà, que no era el pacient que havies vingut a veure. Quin cor el teu. Literalment vàreu ser providencials. Ens vàreu regalar uns mesos més de poder-lo tenir amb nosaltres.

Marta, es papà sentia per tu adoració. Et coneixia des que eres petita i t’estimava moltíssim. Sempre parlava de tu, amb un orgull que hagués set més propi d’un familiar teu. Que sàpigues que li vares salvar la vida al enviar a l’UCP. Vull donar les gràcies també, profundament sentides, als metges i infermeres que l’han tractat amb tanta dolçor i amabilitat. Al doctor Andrés Palacios, al doctor Iñaki Molina i a la doctora Sara Blanco, que el varen operar quan havia que decidir ràpidament. Dos anys de la seva vida els hi tenim en deute.

Al doctor Onofre Gassent, que va ser, i al que ha set el seu metge de capçalera els darrers anys, el docto José Antonio Martínez. Tampoc podré oblidar les gestions que va fer per ajudar-lo. Al doctor Arles que el substitueix i va telefonar i venir a veure’l. I en general a tot el personal sanitari que ens ha acollit de manera tan càlida. Dóna gust comptar amb persones tan preparades i tan meravelloses a la nostra sanitat.

En nom de la meva família i en el meu propi, de tot cor, gràcies.