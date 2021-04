Dice el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, que aquí «no hay tardeo». Es el argumento que repiten, más o menos, los alcaldes de la isla y también la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, para sortear la impopular medida restrictiva del Govern de que los bares y restaurantes deban cerrar unas horas por la tarde para evitar el acople de las comidas con las cenas. Supongo que los jóvenes que el otro día paseaban por Sant Antoni borrachos sobre el capó de un Jeep naranja no debían haber entendido que en las Pitiusas no existe la costumbre de tardear y por eso se saltaron esa regla de la cultura popular. En Ibiza y Formentera hay tardeo como en todas partes, otra cosa es que eso justifique que los hosteleros tengan que cerrar a las cinco para volver a abrir a las ocho y solo en las terrazas y en unos sitios más convivientes que en otros y en unas islas todos los días y en otras los fines de semana. El sudoku de normas que ha planeado el Govern para las próximas dos semanas es cada vez más difícil de entender, sobre todo por las diferencias entre unas islas y otras con niveles de incidencia similares. Y los restauradores se sienten los paganos de este embrollo y no les falta razón.