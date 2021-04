Miquel Costa, en realitat un pageset de Corona que ha baixat a Vila, al llarg d’un temps emproà cap al món dels llibres, una aventura on s’aplegaren alguns les nostres firmes de creació literària més rellevant. Sota un nom popular -l’Institut d’Estudis Eivissencs li va lliurar la Menció d’Honor pels serveis prestats a la causa- la seva tasca editorial fou inabastable. Ara, des de fa ja uns mesos aquella original casa editora es transformà en Miquel Costa, Editor. Així de clar, així de simple. I en la commemoració del Dia del Llibre al mercat presentà els seus darrers productes. Dos títols suggerents que convé magnificar. ‘Sant Joan de Labritja. Un municipi d’Ibiza, 1900/1936)’, de Felip Cirer, i ‘Parlem de falutxos, balandres i pailebots’, de Xicu Castelló Ferrer, que té un indicatori propi, ‘un petit repàs d’una època no massa llunyana’. Dos llibres de claríssima decantació mediterrània. Felip Cirer explora utilitzant el seu clàssic llenguatge de sempre la vida, obra i desenvolupament d’un poble poc conegut, però que sempre m’ha cridat l’atenció i l’interès. Precís i detallat l’autor ens endinsa per la intimitat d’un Sant Joan evocatiu i de molt recomanable visita. «De l’època dels pailebots» -escriu Xicu Castelló Ferrer- al pròleg- «i dels motovelers, que és el tema d’aquest llibre, l’únic record viu que gairebé a tots els de la meua generació ens queda, és veure com alguns d’ells es podrien amarrats i oblidats al moll de la ribera de ponent...».