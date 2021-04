Sa Penya, la vergüenza de Ibiza

La denuncia de un vecino de sa Penya al que unos desgraciados están haciendo la vida imposible demuestra que en este barrio, por mucho que se empeñen en vendernos desde el Ayuntamiento de turno, viven al margen de la sociedad. Desde hace años. Es algo heredado, una maldición que además se ceba en uno de los barrios más bonitos de la ciudad de Ibiza. ¿Cómo es posible que esto no cambie, tenemos que resignarnos a que estos indeseables hagan lo que quieran? Son cuatro gatos pero dejan en muy mal lugar a la mayor parte de los vecinos que intentan vivir de una manera tranquila, cívica. Sin molestar al vecino, como cualquier persona normal. Sin amenazar ni tirar la basura en la calle o por el acantilado. Con decoro. Todos sabemos que en sa Penya se vende la mayor parte de la droga de la ciudad, sobre todo heroína. ¿Es este el motivo, intentar mantener este chiringuito de la muerte alejado de la realidad, como una burbuja de suciedad y podredumbre? No me entra en la cabeza que no haya solución a este problema. No es posible que esta gente se salga con la suya durante tantos años. Si se me hubiera ocurrido cometer una mínima parte de sus fechorías estaría entre rejas hace tiempo. Sa Penya es patrimonio de todos, no de estos energúmenos.