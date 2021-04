Vacuna con churros

Ya sabía que el sábado no era un día cualquiera. Empezó, casi sin quererlo, con una visita a Don Churro, o lo que es igual, el paraíso de los diabéticos… Allí frente a la tentación (da placer caer en ella) de un suculento chocolate y unas porras. Suena el teléfono y de inmediato adivinas que son los de la vacuna (hace días que tenemos un sí, pero no y te quedas con el número). En ese no me lo puedo creer que sea a mí… te invitan a vacunarte. Piensas pues el lunes (tampoco es mal día). Unas preguntas de rigor sobre tu estado de salud, actual e histórico. Una por ejemplo ¿tiene usted alguna alergia? Segundos de sospechoso silencio… a mí se me ocurren algunos nombres y apellidos, pero no es el momento adecuado de sacar la lista. No, respondes con cierta sorna. Y entonces suena la sentencia ¿le va bien a las 13,36? Repasas la agenda del lunes… no hay inconveniente. Te equivocas, son las 13,36 de ese mismo sábado. Titubeos lógicos por la sorpresa. Nervios porque faltan tres horas para ir al altar del sacrificio y yo con lo puesto.