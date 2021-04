Que las depuradoras de Ibiza y Sant Josep sigan incumpliendo la normativa y no superen las condiciones de calidad del agua exigidas. El problema en la planta de Vila es alarmante porque genera el 98% del caudal mal depurado del archipiélago. Si esta situación ya es tremendamente preocupante, resulta que es mejor que la que ofrecían el año pasado las plantas que gestiona la Agencia Balear del Agua. Entonces eran cuatro las depuradoras de Ibiza que no funcionaban correctamente, ya que se incluían las de Sant Joan y sa Cala de Sant Vicent. Además, todo el caudal que llega a la planta de Sant Antoni no cumple los requisitos de calidad, según el informe anual hecho público por la conselleria de Medio Ambiente.

Que el cuartel de la Guardia Civil de Sant Antoni haya habilitado una ‘sala amable’ para atender a las mujeres víctimas de malos tratos y a sus hijos y que el nuevo edificio de los juzgados todavía no tenga una estancia parecida para que los menores que van a testificar no se encuentren intimidados por el entorno.