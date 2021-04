Desencanto

Viene todo esto a cuento de lo dura que es la vida, de las obligaciones que conlleva. Y no hablo de las obligaciones importantes, sino de las más simples, es decir, de las que no exigen la presencia de un notario. No vas a pedirle al notario que venga a casa cada vez que llevas la ropa al tinte. Tengo que llevar, por cierto, dos chaquetas de verano al tinte. Una de ellas se parece a aquella con la que amortajamos a mi padre. Mi padre jamás me dijo un ‘tienes que’. Mi padre se quedaba mirando la cama sin hacer, por ejemplo, y luego me miraba a mí con un gesto de decepción.

He descubierto que yo, a veces, me miro a mí mismo con ese gesto de decepción. Estoy delante del espejo del vestíbulo, a punto de salir de casa para ir a comer con unos amigos. Llevo la chaqueta arrugada que se parece a la que le pusimos a mi padre en el ataúd. Me observo atentamente. No llego a decirme que “tengo que adelgazar”, pero es lo que expresa la mirada desencantada con la que me contemplo.