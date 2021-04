Tres de tres

«This virus is destabilizing everything», le dije a mi pareja a trompicones. Me cuesta, lo admito, recurrir al vocabulario anglosajón para hablar de determinados temas que me remueven los higadillos. Pero el amor lo puede todo, dicen, y en mi inglés, los jelous y los vegetables (tal como suenan) se van, poco a poco, camuflando. Minutos antes, habíamos estado pensando en un posible viaje a Bélgica durante mis inminentes vacaciones para ver a su madre, algo delicada e ingresada en una residencia. «Genial, te acompaño y así le doy un achuchón», comenté. Primer error. Un abrazo está posiblemente catalogado en el ranking de las peores armas masivas, compitiendo en rentabilidad y mortalidad con los mismísimos fusiles de asalto. «Vale, al menos veo donde vive», añadí. Segundo error. Residencias y personas mayores, igual a entrada infranqueable. Por lo que el viaje a Bélgica a ver a la suegra comienza a perder algo de sentido.... «Bueno, te espero en el bar tomando una de vuestras cervezas». Pero, ¡ay! la restauración en el corazón de Europa continúa cerrada desde hace más de seis meses (con ayudas sustanciales, by the way). Así que tras tres negativas y mucha frustración, me quedaré en casa. Eso sí, la cerveza me la bebo.