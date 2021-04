Sputnik o Soberana

Uno de mis tesoros más preciados de niño era una colección de pegatinas de las misiones espaciales, americanas y soviéticas. Sputnik era entonces uno de esos nombres míticos que poblaban los sueños infantiles, como Soyuz, Protón, Apollo o Saturno V y de hecho llamé a mi perrita Laika, como la pionera soviética del Sputnik 2, que años después supimos que murió literalmente horneada dentro de la sonda. Por eso me sorprendió que los rusos llamaran a su vacuna Sputnik V, porque si no recordaba mal (y lo comprobé en la Wikipedia), la misión Sputnik 4 fue un relativo desastre. Luego me enteré de que la ‘V’ no era por el número romano, y por tanto continuación de aquellas aventuras, sino que era ‘V’ de ‘Vacuna’. El caso es que esta semana recibí con una sonrisa la noticia de esos negociadores baleares que aseguran que los rusos estarían dispuestos a enviar medio millón de dosis a las islas en dos semanas, pese a la guerra fría de la vacunación entre el Este y el Oeste. Porque si hay que elegir, soy más de Sputnik que de Pfizer o AstraZeneca. Aunque, tal y como están las cosas, casi me espero a la cubana Soberana 02, que mi buen amigo Ventura dice que se tendría que administrar con un cigarro y un chupito de ron (y perdón por el microtopicismo).