El cuchitril

Soy psiquiatra del servicio balear de salud desde hace 23 años. Trabajo en una unidad de salud mental y hasta ahora lo hacía en un despacho enorme, diría, incluso, que desmesurado, pero permitía mantener la distancia requerida para el cuerpo y para el alma, tener algún residente en formación, poder recibir a los pacientes con sus familiares… permitía, incluso, pasear las ansiedades cuando se requería. Todos teníamos espacio para respirar. Es verdad que no tenía calefacción, ni aire acondicionado, pero bueno, las temperaturas extremas no nos paraban, sólo nos incomodaban. Sí, es verdad; tampoco era fácil llamar por teléfono, en los tiempos que corren, pero bueno, afortunadamente todos tenemos móvil y podemos utilizar nuestro teléfono personal para realizar atención telefónica.

Pues así estaba la cosa y un día vinieron a optimizar espacios, resultando que mi desmesurado despacho era mucho más adecuado para matronas y ginecólogos, por lo que yo debo ir a trabajar a un cuchitril. Parece razonable. Matronas y ginecólogos tienen que poner todos sus aparatosos bártulos y, además, necesitan un lavabo.

Para tomar esta decisión tan razonable enviaron a la persona encargada de optimizar el espacio, algún cargo técnico responsable de mejorar la sanidad pública en algún área de primaria. No sé, me pierdo en el organigrama. El caso es que resultó que no sabía en qué consistía el trabajo en Salud Mental. Pero ni idea, vaya. Por no saber, no sabía ni que el espacio en una consulta, cuando estás con un paciente, es privado y no se puede entrar e interrumpirla para satisfacer tus fantasías de optimización. Lo que sí sabe, por supuesto, es dónde debe ubicar a los trabajadores que «son suyos». Eso dice. El primero de la Unidad en conocer su proyecto fue el auxiliar de seguridad.

Lo que me duele no es cuchitril, que soy muy apañada, es la mala educación, la falta de respeto y la ignorancia con la que están jugando a la optimización de la ‘Señorita Pepis’. Se les llena la boca con el tema de la ola de problemas de salud mental, y después los que optimizan no tienen ni preparación, ni educación, y ni siquiera curiosidad por lo que se traen entre manos.

El cuchitril metafórico donde colocan la Salud Mental. No estoy enfadada, estoy muy triste.