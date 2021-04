Xico o el poder

Era o Xico Cardona o el poder en Sant Antoni. Cuando ya muchos nos empezábamos a preguntar si no sería el propio Marcos Serra el que debería dimitir por las barbaridades que soltó en defensa de su edil, trasladando a la población el mensaje de que incumplir las leyes urbanísticas no tiene coste, el alcalde ha aceptado la renuncia del concejal de Hacienda por una «infracción injustificable». Bravo. Yo «entiendo» que a Serra a priori no le pareciera tan grave la piscina ilegal en la casa alegal. El clientelismo y el ‘tú primero construye’ han sido norma y no excepción en esta tierra. Y, al fin y al cabo, Cardona solo hizo lo que tantos otros antes, y después, que él. Edificar sin licencia a la espera de que una de las amnistías que han consolidado la brutal urbanización del campo en Ibiza le allanara la legalización. Pecó de «exceso de confianza», sí, pero ésta se justificaba por un conocimiento muy real de los intersticios de la administración y de la facilidad con la que se han burlado siempre en esta isla los tímidos intentos de protección del territorio. Una ‘minucia’, si quieren, lo suyo, en comparación a las promociones aberrantes perpetradas en suelo rústico, pero que atestigua una cultura de la picaresca respecto a las infracciones urbanísticas que estamos muy lejos de desterrar y que el alcalde había refrendado con su comprensión inicial. Y eso es lo que daba miedo. Que quienes deben hacer cumplir la ley den alas a los que la quebrantan. Incluso si su propio partido les obliga a recular después.