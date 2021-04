llama la atención

La rápida rectificación del Govern balear a la ley estatal que obliga a llevar mascarillas en las playas, independientemente de la distancia entre las personas o si pertenecen al mismo grupo de convicencia. La norma se aprobó el martes, pero al día siguiente el Govern dio instrucciones a las fuerzas de seguridad para no sancionar a las personas que estén en la playa sin mascarilla con su grupo de convivencia o que tomen el sol guardando la distancia de seguridad. La medida había provocado claras muestras de rechazo entre las patronales y la población, que no entendían una restricción que no parece lógica.

Que con la apertura del centro de salud de Can Misses, el cierre de parte del aparcamiento del antiguo hospital y el aumento de las consultas presenciales, se hayan reproducido los problemas de aparcamiento en el Hospital Can Misses, en el que a determinadas horas resulta casi imposible encontrar un hueco. En el aparcamiento principal se sigue sin controlar que quien accede lo hace porque acuda realmente a las instalaciones sanitarias.