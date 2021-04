«El número de partos en el Hospital de Can Misses cayó el año pasado un 6,9 %», leo en las páginas de este diario. «Si todo mi mundo está embarazado», pienso mientras me escudriño la cabeza tratando de recordar el significativo número de parejas que me rodean que van a traer o han traído al mundo a un niño en época de pandemia. Mire donde mire solo veo patucos, carros y muslámenes de mordisco. A mi alrededor, hordas de bebés llegan a este mundo, o así me lo parece. Serán los 30... Y, ¡qué bien!, energía y sangre renovadas gracias a familias que, en su mayoría, han alcanzado ese mágico equilibrio del que crea algo en equipo. Amando al cigotillo desde que este no es más que un susurro. Compartiendo responsabilidades, cuidados y aprendizaje. Todo lo que nazca desde este pacto de equidad edificará los muros de la vida del bebé y ni qué decir tiene que allanará el camino de esas guardianas infatigables que, tras incontables generaciones de soledad gestacional, hoy no nadan solas. Incluso he oído alguna que otra historia de padres abstemios solidarios. Embarazos y partos para todos los gustos. Pañales, pucheros y olor a bebé magdalena. Yo vivo en un baby ‘boom’.