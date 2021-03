Miércoles de pasión

Este miércoles santo o de pasión para los católicos, me recuerda aquel 21 de junio (año I del covid) cuando ‘don’ Pedro decidió que ya era hora de estar aislados en una isla y permitir que vinieran unos y otros para salvar lo que quedaba de temporada turística. Aquel día u otro cercano, abrimos todos los telediarios. En la plaza de Sant Francesc había más periodistas que visitantes dando la ‘buena nueva’ al mundo (por allí merodeaban los de CNN). «Formentera isla segura», proclamaban a quienes estaban dispuestos a viajar hasta aquí. Baleària se apresuró a montar un puente marítimo entre Palma y la Savina. Los ferris de aquí al lado llegaban repletos de ibicencos (bienvenidos) en la operación ‘mister Marshall’ que nos recordaba a García Berlanga de sus mejores tiempos.

Hoy la situación es similar.

Los que han abierto (ayer abrió Carles Abellán su Tapas 24) yo diría, los de siempre en es Caló, los que no han cerrado, tenían el cartel de ‘no hay billetes’ de un buen estreno. Cierto es que la inmensa mayoría del pequeño aforo que les han dejado nos conocíamos casi todos y al extraño le mirábamos con cierta curiosidad. No obstante, con la apertura perimetral, esperamos la llegada de colegas de las islas con ganas de disfrutar de una Formentera a 0 de contagios (dónde hay que firmar). Volver a oír hablar en mallorquín o en castellano. Aunque ahora podemos oír algún que otro alemán que se deja caer por aquí desde Mallorca o la propia Ibiza (los franceses con ganas de jarana están en Madrid). Tiene bemoles la cuestión… los peninsulares (me recuerda a marca de tabaco en la infancia) no pueden llegar a Formentera a menos que traigan una carpeta de papeles justificativos. Mientras que los 26 de Schengen llegan con un PCR negativo, incluidos los de farmacia o supermercado. ‘Cosas del querer’ cantaba la copla. En este caso, cuestiones de las cuatro administraciones que influyen sobre la vida misma… Es la diferencia entre los sesudos políticos que tienen que justificar los sueldos y la simpleza de los ciudadanos que nos conformamos con que algún día dejarán de complicarnos la existencia. Me van a permitir parafrasear a Mafalda: «No les pido que me amen, con que no me jodan es suficiente». Vengan, disfruten y gasten… no se contengan.