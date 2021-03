Mascarillas hasta en la playa

Tomar el sol junto al mar con mascarilla. Pasear por la playa con mascarilla. O por el campo. Aunque no haya nadie alrededor. La última vuelta de tuerca para contener la pandemia es que fuera de casa no podemos quitarnos la mascarilla en ningún sitio, ese es el resumen de la «ley de nueva normalidad» (tiene guasa el nombre) publicada ayer en el BOE. No hay excepciones, salvo que por motivos de salud (acreditados) no la puedas llevar o estés haciendo deporte al aire libre en solitario. El BOE señala que no se exigirá el tapabocas cuando «por la naturaleza de la actividad sea incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias» o en casos «de fuerza mayor o situación de necesidad», pero no da más pistas. Las autoridades sanitarias de momento tampoco han dicho si hay matices a esta obligación. Es más fácil cumplir las normas cuando se entienden. O al menos cuando alguien trata de explicarlas. Esta de llevar mascarillas en la playa, la piscina o el campo aunque no haya nadie alrededor es cuando menos extraña, por decirlo de forma suave. La medida se mantendrá hasta que acabe la pandemia, nadie sabe cuándo. Qué difícil es tragar las ruedas de molino de esta «nueva normalidad». Y más con mascarilla.