No se espera de los políticos que digan la verdad en un juicio. Menos si implica su autoinculpación, así que no hubo sorpresas, si acaso motivos para maldecir algunas desvergüenzas, en la declaración ante el tribunal que juzga la contabilidad B del PP, de quienes fueron presidentes y secretarios generales de ese partido en los últimos 20 años. El tribunal del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, en 2018, y el Tribunal Supremo en 2020, en la revisión de la primera sentencia, ya consideraron probada la existencia de una caja B en el PP. Ninguno de los exaltos cargos sabe, sin embargo, nada de ella. No es solo que, según su declaración, no tuvieran competencias sobre las finanzas del partido, ya que, al parecer, dependían en exclusiva de los tesoreros Álvaro Lapuerta, fallecido, y Luis Bárcenas, en prisión y autor de los papeles manuscritos que han provocado esta causa, es que además se sienten en condiciones de negar su existencia. No sabían nada de las finanzas, pero sí que no había una contabilidad extracontable.