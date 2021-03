El último vuelo del flamenco

Ejemplares jóvenes, algo torpones aún, tratando de acostumbrarse a sus enormes alas rosas. La descripción no puede ser más tierna. Ni el final más dramático. Esos mismos flamencos muertos sembrando los caminos de ses Salines. Fritos por los tendidos eléctricos que aún hoy recorren el parque natural. Si esto fuera una película de Disney, esas aves neognatas se habrían levantado en armas y, ayudadas por algún chorlitejo patinegro enamorado de la flamenca más flamenca y un ejército de gaviotas de Audouin encantadas de tocarles las narices a los humanos, habrían solucionado el problema. Entre todas habrían derribado los postes de la luz, no sin pasar un momento de pánico por si los cables acababan muy cerca del agua de los estanques. Escena que los malvados sapiens contemplarían desde el otro de la carretera, maldiciendo. Por desgracia, esto no es Disney. Es Ibiza. Y aquí, ya se sabe. A los que mandan les encanta presumir de los paisajes de la isla y del parque natural, pero hacer cumplir las normativas para que ningún ejemplar más acabe sus días con una descarga eléctrica, eso ya mejor dejarlo para cuando se solucione por ciencia infusa. De las eléctricas mejor no hablemos. Lo único que se les da bien es subir el precio de la luz. Y freír flamencos.