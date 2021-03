El pasado 2 de febrero leímos en estos papeles que el Consorcio ‘Ibiza Patrimonio de la Humanidad’ invertirá este año 2,8 millones en obras de mantenimiento y rehabilitación en zonas de Dalt Vila, la Penya y la Marina. Concretamente y con referencia al medio caballero del Revellín, junto al mirador del viejo Ayuntamiento, se comentaba una inversión de 360.000 euros para abrir al público el único tramo del perímetro de la muralla que no es accesible. Sin embargo, la fotografía que se acompañaba era de los bajos de la Penya, en su lado mar, donde veíamos el acceso provisional que se hizo para facilitar las obras que se llevaron a cabo para la consolidación del acantilado que soporta el baluarte de Santa Lucía y que va desde la Penya hasta sa Punta de sa Rajada. El texto no casaba con la fotografía porque dejaba claro que la intervención no correspondía a esta zona baja de la Penya, sino al punto del medio caballero del Revellín que arranca en Dalt Vila de la plaza de España, cosa que confirmaba el que se quieran construir rampas para salvar el empinamiento que tendrá el recorrido que, cabe suponer, recorrerá el pie del baluarte de Santa Tecla. Bien está.

La cuestión que planteaba la fotografía que se acompañaba de los bajos de la Penya que dan al mar me llevan a insistir –propuesta que muy posiblemente no tendrá recorrido-, en la oportunidad y conveniencia que tendría recuperar y consolidar el vial que antes mencionaba y que se hizo para reforzar el acantilado. Implicaría, por supuesto, proteger el vial o paseo con el rompeolas o bloques de rompiente que fuesen necesarios. La ingenua propuesta viene a cuento porque se trata de un punto de extraordinaria belleza que, si se adecentara con el referido paseo, muy posiblemente evitaría que la zona se convirtiera en el basurero que tenemos hoy y que, en todo caso, facilitaría el acceso para su limpieza, cosa que hoy se hace trabajosamente por mar. El paseo permitiría también llegar a la playa codolar –la única auténticamente urbana- que queda al pie del farallón. Todo ello, por supuesto, suponiendo que la Autoridad Portuaria no tenga algo que decir en ello y que la mentada consolidación del acantilado sea fiable, que debería serlo. Si no lo fuera, seguimos con un problema mayúsculo porque es el basamento de la muralla y del levante de Santo Domingo.