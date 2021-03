Buscando el duende

La noche se presentaba fría frente al cine de Formentera a la espera de acomodarnos para ver el espectáculo de flamenco fusión de ‘El Mawi de Cádiz’. Había llovido, el puerto estaba cerrado y el viento que lo había cerrado, mestral para ser exactos, no auguraba que entrásemos en calor. A eso de las ocho, el artista, Mawi, empezaba su actuación con unos ‘Ojos verdes’ que si bien nada tienen que ver con los que canta Diana Navarro, sí que puedo decirles que la plasticidad de su interpretación, especialmente cuando compone música con manos, zapateado y danza corporal, establece una comunicación directa con un público que se advierte cómplice ya antes de entrar al teatro… se presume una noche de flamenco. Si a ustedes les suena la Santa Lucía de Miguel Ríos, la de Mawi con voz ronca a lo Cigala o José Mercé, la complementa con la expresividad del que siente cada una de las estrofas de esta poesía con música. Hasta tengo calor. Vamos por buen camino, por ese flamenco fusión que conjuga a los de antes de ayer, de ayer y los que hoy inspiran a los de mañana. Cuando crees que lo próximo es un fandango. Mawi, te sorprende reinterpretando a unos y otros y vuelve a esculpir una figura flamenca al estilo del mejor Benlliure. Hay que cambiarse de atuendo, dejamos al otro lado del biombo a un bailaor embutido en el negro de ‘gitano fino’ para recuperar a un flamenco de alfombra roja del siglo XXI. En el interin nos deleita con todo su arte, Ester (sabían que viven en la Mola y es profesora de flamenco aquí. Yo sí) me hubiera gustado clasificar cada una de las partes de su interpretación. Por un lado quería revivir la imagen de la Chunga, descalza y arrabalera bailando en cualquier taberna o en los platós de la tele.

Por qué no, la fuerza de Lola Flores reafirmando su arte a golpes de genio flamenco. En esas que Mawi regresa a la pureza intrínseca (se nota que se acaba la noche. Toque de queda). Por alegrías, claro son de Cádiz. Voz ronca, raspada por las circunstancias y arrastrada por la guitarra y la percusión. Ester pone la plástica, como Carmen Amaya, en aquel Somorrostro playero de arena, guitarra y pobreza. ¿Las manos? Las de Sara Baras, cuando las eleva al cielo. Pero esta vez no hay cielo. Y es que no estamos en el Faro de la Mola, allí donde se esconde el duende del que hasta la luna se enamora.