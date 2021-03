La mujer del César y nuestros políticos

No me cabe en la cabeza que con la próxima temporada de verano en el alero, con centenares de muertos y miles de enfermos, con innumerables empresarios de la restauración al borde de la quiebra obligados de tener cerrados sus negocios desde hace demasiado tiempo, la presidenta del Govern y el alcalde de Ibiza cometan la torpeza de organizar una comida en un sitio cerrado, en este caso el salón de plenos del Ayuntamiento ibicenco. Me importa un carajo que cumplieran las normas, faltaría más. A un político se le exige que sea el primero en cumplir lo que impone, aunque vista tamaña cafrería es posible que hasta eso sea demasiado pedir. El problema son las formas. Si yo tuviera un bar o un restaurante y viera cómo se me escurren los ahorros, cómo mi vida se trunca sin visos de solución, cómo me acechan los bancos e incluso las administración que deberían ayudarme... Y si encima no pudiera acceder a una de las escasas ayudas directas y sin trampa para tapar agujeros, ¿qué debería pensar? ¿Que me están tomando el pelo, que todo este sufrimiento para acabar con el maldito bicho no es más que una cruel broma? La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo. Es una máxima en política, aunque parezca mentira.