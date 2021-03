El alud de críticas a la presidenta del Govern, Francina Armengol, y al alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, por una comida con empresarios en el salón de plenos del Ayuntamiento, que no tiene ninguna justificación cuando las restricciones siguen siendo tan grandes en la isla por el covid. El encuentro no estaba en la agenda de Armengol y, por tanto, no puede incluirse en la categoría de comida de trabajo, puesto que la reunión con los empresarios era a las cinco de la tarde. Y organizar una comida en un recinto cerrado entre personas no convivientes mientras el interior de los restaurantes de Ibiza sigue cerrado es un episodio lamentable, por el que alguien debería pedir disculpas.

Que los empresarios de Ibiza ya retrasen a junio el comienzo de la temporada, sobre todo por el gran retraso en la vacunación, tanto en Europa como en España y, especialmente, en Balears, que condiciona cualquier plan de abrir antes hoteles y negocios para tener una temporada algo mejor que la del año pasado.