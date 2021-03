CNI: Escuela de valores

Una persona muy cercana a mí, mi padre, ‘Nito Micalitus’, (felicidades papá, mañana cumples 80 años) aprovechaba con pocos recursos, sus tardes libres y su tiempo para enseñar a navegar a esos jóvenes que, ilusionados, poco a poco se iban formando y cogiendo experiencia como grandes regatistas y personas, transmitiendo unos valores que hoy en día se siguen impartiendo y que nada tienen que ver con los intereses capitalistas, leyes y acciones egoístas que algunos intentan promover... Ellos no entienden de esas ‘cosas’. Ellos ocupaban su tiempo, su conocimiento y su sabiduría en fomentar habilidades como la responsabilidad, la disciplina, la capacidad de sufrimiento, la resiliencia, la paciencia, el trabajo en equipo y cooperación, la confianza, el análisis y visión estratégica, el autocontrol emocional (hay que tener mucho con lo que está pasando) y la perseverancia para formar a futuros campeones, a personas y a una masa social que nada ni nadie podrá parar… como la fuerza del mar o del viento.

Sí, valores que no se enseñan ni se compran con dinero, ni con leyes, y que no deberían competir con lo que le está pasando a una entidad sin ánimo de lucro (a muchas otras, también) que tiene más de 95 años y que está completamente arraigada a nuestra sociedad y a nuestra cultura como es el Club Náutico de Ibiza, a la que le estoy muy agradecido como entidad por las cosas que me ha aportado como persona y que deseo, como toda la sociedad ibicenca, que continúe con su actividad social, deportiva y cultural durante muchos años más para que nuestra sociedad ibicenca siga teniendo una puerta al mar y una escuela de valores.

Como le dije el otro día a mi padre: “No et preocupis que ho aconseguirem, però ho tindrem que guanyar, i ho guanyarem!!... amb els valors que vosaltres ens haveu ensenyat i que us ha costat tota una vida transmetre de generació en generació... felicitats papà per els teus 80 anys, felicitats al Club Nàutic d’Ibiza per els seus 95 anys (i els que ens queden) i gràcies per tota una vida dedicada a compartir valors! Gràcies!

Benvinguda, primavera… Força CNI i visca Ibiza!