Ara mateix la primavera

Aviat la figuera / traurà un somni

d’espurnes de verdor. / Cavalca el món cap a la primavera / i amb pressa clava l’esperó. Març). M. Villangómez

Efectivament, tot just des d’ara mateix cap a nosaltres cavalca la primavera com fa un temps escrivia l’autor de ‘L’any en estampes’. Primavera -maleïda primavera dirien alguns- a tots els efectes i a totes les probables conseqüències que són varies i són diverses. Sí, la primavera nova que es renova. O no. En primer lloc, destacar els llibres necessaris pera llegir d’immeditat i que volen fer homenatge? als nous dies que ara vindran. Per exemple, un acostament a la literatura de la Rodoreda, ‘La mort i la primavera’. O al Valle Inclán de sempre, ‘Sonata de primavera’ aclaparadora simfonies d’un món galaic. Però també/també ‘La llarga primavera a casa’, tot un clàssic de la poesia catalano/pitiüsa d’un poeta que al pas dels temps i dels amors fracassats fou emèrit per la gràcia de Déu. Superat el fragment literari és el moment, literari, d’encarar-se a l’estació que avui fa efectius els primers passos cap a l‘odissea irregular. Perquè això era quan la primavera era això, irregularitat atmosfèrica, despropòsit ambiental, desastre climatològic. Plovia, però no plovia, feia fred, però no feia fred, ara calor i al cap de pocs minuts un fred que més recordava el gener que no pas l’abril ja intuït. Ara de la primavera sota l’estigma del canvi climàtic difícil és fer prediccions.