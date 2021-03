Las largas colas de personas que precisan la ayuda de Cáritas para poder llevar comida a la mesa, que muestran a las claras la enorme crisis social que ha dejado a su paso la pandemia de coronavirus. Sin trabajo y sin expectativas, cada vez son más los usuarios de la entidad de la Iglesia que necesitan recoger alimentos en su sede. De hecho, la mitad de las personas a las que Cáritas ayuda en Ibiza son nuevos usuarios. Afortunadamente, son muchas las empresas y los particulares que contribuyen a que las estanterías de la despensa de la entidad no estén vacías y puedan seguir surtiendo a los vulnerables, que cada día son más.

Que el Ayuntamiento de Sant Antoni haya tardado años en dilucidar la ilegalidad de las viviendas que una cooperativa de médicos empezó a construir en Can Germà. Ahora, un informe técnico concluye que las casas no son prefabricadas, sino que se construyen con técnica mixta de madera y hormigón, por lo que no las ampara el silencio positivo.