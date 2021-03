Cae la valla del puerto deportivo

Hacemos lo que no debemos, lo hacemos mal y tenemos que rehacerlo. Lo nuestro es equivocarnos. Y aunque rectificar es de sabios, el problema es que rectificamos sin prisas. Nuestros mandarines son tardones, pusilánimes, les puede la modorra. La lentitud está bien para no precipitarse, para no poner los carros delante de los caballos como solemos hacer, pero cosa diferente es no hacer nada en años. Y es lo que hemos hecho al mantener en el paseo marítimo una barrera improcedente, innecesaria y que fastidiaba al personal. En cualquier caso, el Passeig de Joan Carles –nombre que tal vez convendría reconsiderar- no se soluciona con la desaparición de las vallas. El problema es más grave y lo tenemos en el aberrante recorrido que tiene el paseo de marras. Quien diseñó su trazado metió la pata hasta la corva porque de marítimo tiene poco. En muchos tramos de su recorrido ni tan siquiera vemos el mar. Vemos los mástiles de los yates, pero el agua sólo la adivinamos.