Un partido de centro

En España hay un gran centro político, que mantiene la estabilidad del país y se corre a un lado o a otro según la cara que pongan las dos grandes opciones, pero no hay una identidad política de centro, pues la única que tienen sus votantes es justamente la de no querer ser encasillados ni tener un pastor fijo que apaciente sus ideas. Por eso los sucesivos partidos de centro han funcionado como una gran vejiga, que a veces hincha con lo que dejan a derecha o izquierda los grandes partidos cuando se radicalizan y otras empieza a soltar aire, que esos partidos succionan con fruición. El centro ayuda a amortiguar el choque entre ellos. De este modo, el centro político no solo existe y hace falta en España sino que conviene que esté organizado, pero en una partitocracia siempre estará en crisis, pues no forma parte del club. Bien mirado, ese no formar parte es su identidad.