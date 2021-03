La literatura sobre la relación entre los bares y el desamor es extensa y la música no digamos: «Barras de bar, vertederos de amor», cantaban El Último de la Fila, o más explícito: «Es la falta de amor la que llena los bares», en palabras de Lichis al frente de La Cabra Mecánica. No me voy a extender más, pero el tango entero no existiría sin boliches y corazones rotos. A lo que iba. En las últimas semanas la falta de bares, cerrados por las restricciones, ha llenado los espacios naturales de las Pitiusas —y de todas partes, por lo que leo—. Cientos de personas se han lanzado a conocer o recuperar paisajes en general poco visitados y las redes sociales se han llenado de imágenes de los caminos de ses Salines, el imponente skyline de es Vedrà o la floración de los almendros, que da ese aspecto onírico a Corona. No sé si eso volverá a cambiar ahora con la reapertura de las terrazas de la restauración, aunque sea solo hasta las cinco de la tarde, o si, como apuntaba un vigilante del Parque Natural en estas páginas, el redescubrimiento de la naturaleza ha llegado para quedarse. Pero aplicando la oxidada lógica simbólica escolar —si A, entonces B y B, entonces C: A, entonces C—, ¿podemos concluir que la falta de amor ha llenado el campo de excursionistas?