Paren, por favor!

En definitiva, mociones de censura que no prosperan. Un Parlament con magia Borràs porque igual no hay Govern. Ciudadanos que no sabemos si llega a Semana Santa. Ignoramos si en Madrid habrá elecciones, moción de censura o el sursum corda. En Castilla y León el PSOE pide la atención de Arrimadas, que no sabe/no contesta. Rumores de moción de censura en Andalucía, pero Susana Díaz dice que no sabe nada, o sea que igual sí. No sabemos lo que dirán Rajoy y Aznar como testigos de Jehová en el juicio de la ‘caja b’. No sabemos qué le dijeron a Messi en París, con tanto arrumaco y frasecillas al oído después de su maravilloso penalti fallido. No sabemos si probarán las vacunas chungas de AstraZeneca con las infantas para rematar la faena.