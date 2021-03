Mi vida es absurda

Que la jefatura del Estado, entre nosotros, sea hereditaria resulta tan lógico (o tan ilógico) como que lo fuera la cartera de Interior. Y quien dice el ministerio del Interior dice la Dirección General del Libro o la subsecretaría de Hacienda. Todo es cuestión de que nos pongamos de acuerdo o de que se ponga de acuerdo la mayoría. Incluso la hija de mi psicoanalista, en el caso de que la tenga, podría heredar su diván, de modo que, si ella muriera, yo siguiera atendido por su descendencia. Hay cosas que se heredan y cosas que no. La corona se hereda; la presidencia del Gobierno, no. Algunos arguyen que el rey no manda, lo que podría parecernos más incoherente todavía. ¿Tiene sentido que la primera autoridad de un país posea menos poder que la segunda?