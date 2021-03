La libreta del estratega

El cinco de mayo de 2021 (año II del covid) nada será igual que hoy. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de confirmar la disolución de la Asamblea de la Comunidad e ir a elecciones el 4 de mayo puede cambiar el panorama político español sustancialmente y mucho me temo que según sean los resultados algunos de los protagonistas de ayer pueden no serlo en un futuro inmediato.

El juego de estrategas, léase Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez, está servido. Que quienes son: el señor Redondo es el jefe del gabinete del presidente del gobierno Pedro Sánchez. El señor Rodríguez, tiene el mismo cargo, pero de la señora Díaz Ayuso.

Los antecedentes a este embrollo, no lo duden, los resultados de las elecciones de San Valentín en Catalunya y la única vía de gobernabilidad en esa comunidad. Un pacto entre los partidos independentistas con el liderazgo de ERC (apoyo esencial para el gobierno central). Un objetivo común de los tres partidos: Referéndum pactado (hoy imposible para el PSOE) y amnistía para los presos del procés (el indulto no basta).

Desde ese momento se establece la estrategia para asegurarse la gobernabilidad en España. El señor Redondo sabe que eso pasa por una OPA (amigable) a Ciudadanos. Sánchez echa de menos aquel pacto con Ribera, nunca firmado, que le hubiera permitido alejarse del acuerdo (hoy el único y real) con Podemos de Pablo Iglesias.

El otro antecedente está en la libreta de Miguel Ángel Rodríguez. Este especialista en crear líderes. Redondo también lo es. Dicen que fue el Pigmalión de José María Aznar; le siguió desde Castilla-León hasta la Moncloa… en esa libreta se empieza a escribir la historia de una ‘lideresa’, Isabel Díaz Ayuso y se inicia el 14 de marzo del 2020 (el día que se decretó el estado de alarma en España). Frente al cierre del país, Ayuso empieza a polemizar directamente con Sánchez. Eso sí, los fuegos artificiales los ponen Casado y el propio Sánchez con ‘y tú más’ en el Congreso y en los medios de comunicación. La presidenta de Madrid habla de salvar la economía frente a la épica de la salud del gobierno. Mientras unos discuten en el Congreso su grado de compromiso con Sánchez en la solución de la pandemia. Ayuso sigue a lo suyo hablando de economía, de pobreza, de consecuencias sociales por un cierre que pone en cuestión.

Todos miramos al doctor Simón que expone con énfasis la gravedad de la situación sanitaria con la primera, la segunda y la tercera ola. Vamos desde el cierre total a la desescalada del verano para salvar la economía y volvemos al estado de alarma de octubre. Ayuso sigue discutiendo la idoneidad de las medidas. Incluso llega a sacar de sus casillas a ‘un hombre tranquilo’ como Salvador Illa, ministro de Sanidad, que grita desde la Moncloa «todo tiene sus límites». La presidenta empieza tener esa aurea de líder, aunque muchos tratan de ridiculizarla en tertulias y medios de comunicación afines al poder. Estoy convencido de que todo esto estaba escrito en la libreta de MAR, como se conoce a Rodríguez en medios políticos. También en la del señor Redondo, que veía con buenos ojos cómo los debates (agrios y con cara de pocos amigos) beneficiaban a su jefe, el señor Sánchez y menoscababa el liderazgo del señor Casado en la derecha clásica. Vox, pese a los resultados en Galicia y el País Vasco sigue a lo suyo, madurando la fruta del árbol de la derecha y la extrema derecha.

No nos hemos olvidado de la señora Díaz Ayuso, que seguía acaparando titulares en los medios de comunicación, incluidos (aunque sean para la crítica) los del adversario. Mientras Casado recupera el discurso de ‘centro político’; el señor Rodríguez sabe que su ‘jefa’ debe mantener el pulso a Sánchez y declinar su particular ‘rosa,rosae’ a favor de la economía. Mientras en el resto de España cierran hasta los autobuses… en Madrid siguen abiertos con limitaciones los bares y restaurantes (aunque se quejan con razón). Algún personaje en Catalunya cuando el cierre total de la hostelería y restauración, se le escapó aquello de «claro vosotros tenéis a la señora Ayuso». Me consta que la respuesta fue un silencio cómplice de gentes del sector.

Con este panorama nos plantamos en ese 11 de marzo de 2021… donde ya se nos escapa la sonrisa de casi un final feliz a esto del covid: baja la incidencia, ya no tenemos la espada de Damocles de las UCI o la presión hospitalaria, las medidas estrictas han dado resultado y la esperanza de la vacuna alegra el panorama sanitario y económico. Para el turismo hay esperanza, incluso Alemania abre fronteras y Lufthansa llena aviones para Canarias y Baleares.

En la libreta del señor Redondo debería estar escrito: es el momento. El día en que Ciudadanos destapa la ‘caja de los truenos’ en Murcia, pilla desprevenidos a propios y extraños (lo de propios es por algunos pesos pesados de esta formación) y comienza la mañana del horror en Génova, 13 (todavía sigue el PP ahí) por las consecuencias de un efecto dominó en las otras comunidades donde gobiernan en coalición. El PSOE mira de lejos su dependencia de ERC, que en ese momento ya tenía cerrado el pacto en el Parlament de Catalunya de mayoría independentista. Todo a pedir de boca… incluso las declaraciones de Arrimadas ‘lo que pasa en Murcia se queda en Murcia’. Mientras el señor Abascal hace una demostración de fuerza en la propia Murcia. Sin distancia de seguridad sanitaria y algunos sin mascarilla, lo cual cabrea a muchos.

En la otra libreta, la del señor Rodríguez, donde está apuntado desde hace mucho tiempo el peligro de una moción de censura contra su jefa por parte de Aguado-Ciudadanos y Gabilondo-PSOE con el aval de Errejón e Iglesias. Pone en marcha lo que dicen el paréntesis de esa anotación: «Disolución de la Asamblea de Madrid y convocatoria de elecciones». El 4 de mayo, martes y después de un largo puente del 1 y el 2. Con la exaltación del ‘nacionalismo cañí’ y la victoria contra el invasor… lea usted aquí lo que quiera. Yo me quedo con lo de Napoleón.

La convulsión en el panorama político español es de infarto y todo a pocos minutos del acto conmemorativo del ‘Atentado de Atocha’ donde se van a encontrar todos y cada uno de los protagonistas de este acto teatral salido de la pluma de Redondo y Rodríguez (si fuera una zarzuela deberíamos buscar al autor de la partitura musical).

En menos de 24 horas la moción de censura de Murcia se va al traste por la gestión eficaz de García Egea, murciano por más Inri y secretario general del PP, que convence a tres de los seis diputados de que se queden donde están (incluso mejor). Algunos barones de Ciudadanos ponen en cuestión la estrategia y decisión de Arrimadas, que ve en serio peligro su posición en el partido. Además de vislumbrar el final de una aventura de más de diez años iniciada por aquellos: Arcadi Espada, Albert Boadella y Narcís de Carreras para frenar el ímpetu separatista de las fuerzas catalanas, incluida Convergencia i Unió de la mano de Artur Mas. Ni Albert Ribera en su máxima expresión (36 diputados en Catalunya y 57 en las generales) hubiera imaginado este final.

En una de las libretas, la del señor Redondo, hoy está marcado con un signo de interrogación, y así hasta el 5 de mayo. En la del señor Rodríguez se apunta ‘lideresa’. Porque no duden de que hoy la señora Díaz Ayuso es más que la presidenta de Madrid. La falta de liderazgo en la derecha clásica deja huérfanos a muchos votantes, acostumbrados a la épica de un lenguaje protagonizado por un líder o lideresa con carácter y que genere la suficiente confianza para concentrar en su persona los votos de este maremágnum en el que se ha convertido el viejo PP de Aznar y Rajoy capaces de ganar por mayoría absoluta. Feijóo en Galicia es un claro ejemplo de que esa voluntad de voto útil existe. Mientras en el resto, Abascal sigue creciendo con ese discurso radical y de extrema derecha. Ciudadanos se divide en dos voluntades, unos al PSOE (la Catalunya de San Valentín es un claro ejemplo) y otros a sobrevivir en el poder local y autonómico del PP.

Nadie está en posesión del futuro, ni siquiera aquellos que se anuncian como visionarios. Pero me atrevo a decir basándome en la evolución del panorama político de otras democracias occidentales (Francia e Italia) si ese 5 de mayo se cumplen las previsiones de la libreta de Miguel Ángel Rodríguez, en la derecha (toda, desde el centro a más allá de la de hoy) ha nacido una estrella. Esa línea donde puede leerse ‘lideresa’ se puede cumplir y concitar suficientes voluntades para asumir ese rol…

Nada es casual en política… todo tiene un porqué y la historia muchas veces es la base de la respuesta. Tras Chirac y Sarkozy y la salida del padre LePen del panorama político, los votantes franceses de derechas se han articulado alrededor de una imagen amable de esa ‘extrema derecha’ como es Marie LePen que ha variado su discurso a medida que ganaba terreno electoral. Italia, frente a la debilidad final de Berlusconi. Salvini se erige en líder de una derecha global donde se concentra el voto contra la izquierda.

Aquí decimos ‘blanco y en botella’.

¿Por qué no? Supongo que hay datos, razones y voluntades para rebatir esta teoría… pero a veces los hechos no coinciden con la lógica. Aunque esa lógica no esté en ninguna de las libretas de los estrategas… Quizás el 6 de mayo sea el momento para volver a leer las libretas de Redondo y Rodríguez.