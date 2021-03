Espanya degrada Europa

Allò que feia estona que estàvem observant ara es materialitza de manera inexorable: la feblesa de les institucions europees posa en dubte, ara mateix, el projecte de construcció de la Unió Europea. I el posa en dubte de manera més contundent que no ho havia fet des del Tractat del Carbó i de l’Acer, des del Tractat de Roma, des de les beceroles d’això que abans se’n deia Mercat Comú Europeu i ara se’n diu, pomposament, Unió Europea. Ni unió ni europea, ni res que no sigui politiqueig i mercadeig de la més baixa estofa. Potser una votació de la setmana passada, una única votació, ens dona algunes pistes sobre per què als Estats Units, a Rússia o a la Xina tendran tothom vacunat molt abans que a la pròspera, brillant i educada Europa.

Em referesc, naturalment, a la votació del Parlament europeu en què s’ha aixecat la immunitat parlamentària a tres representants nostres, no dels votants de Junts per Europa, no dels catalans, no dels independentistes, no dels que hauríem signat la Carta de Brest si haguéssim tengut més de vuit anys, no dels liberals, no... dels europeus, de tots els europeus, perquè ens representen a tots. Més del cinquanta per cent dels eurodiputats (pocs més, però més) han decidit que la «justícia» pugui investigar Carles Puigdemont, Antoni Comín i Clara Ponsatí. I, des d’aquesta modesta columna, em deman: ja saben el que acaben de votar, tota aquesta trepa? En són conscients? Tenen una mínima noció del que el seu vot suposa, per a la construcció europea, per al projecte europeu, per a Europa, en definitiva?

L’immens error del Parlament europeu de la setmana passada em permet algunes reflexions sobre un element que entenc fonamental per a la democràcia, especialment en una etapa de profundes temptacions autoritàries (diguem-ho suau) com la que estam vivint. I crec que hi hem de reflexionar perquè s’han dit i escrit moltes ruqueries integrals sobre aquesta qüestió. Fins i tot des de posicions suposadament progressistes s’ha dit que els diputats no han de tenir privilegis, que han de respondre davant la justícia com tots els altres ciutadans, i d’altres xuminades de menys cinquanta de Polítiques de la mateixa baixa estofa. La immunitat parlamentària és feta per evitar el totalitarisme. Perquè només la immunitat pot permetre que els diputats de les minories no siguin perseguits. Només la immunitat parlamentària assegura que la majoria no esclafi la minoria (que és el que ocorre, inexorablement, als règims totalitaris). La democràcia, al cap i a la fi, només funciona si les minories tenen garantida la seua capacitat d’actuació política. Que no vol dir que governin, naturalment, però que implica, també amb la mateixa naturalitat, que no s’hagin de limitar a fer declaracions sense substància. Implica, clar i ras, que puguin participar en política amb tots els drets que això comporta.

També la immunitat resulta clau perquè existeixi divisió de poders. Els assassins de Montesquieu, emperò, consideren que els diputats han de «respondre davant la Justícia», com tota la resta de ciutadans. No, antidemòcrates meus de tota la vida, no: la cosa no va així. Si el jutge pot ficar un diputat a la presó, s’ha acabat la divisió de poders. El sistema judicial pot encorsetar els parlaments per via carcerària, i, doncs, la democràcia tampoc no funciona. En aquest cas, passam a una dikastocràcia, a un (des)govern dels jutges, que res té a veure amb la democràcia.

En democràcia, una majoria parlamentària pot treure la immunitat parlamentària a un diputat? Set-cents vint-i-nou diputats poden decidir que un no tengui immunitat? Si és així, delenda est democratia. S’ha acabat la presència efectiva de les minories en política. Wellcome totalitarisme! Pot un jutge posar un diputat (àdhuc una presidenta del parlament) a la presó? Si és així, adéu sobirania del Parlament, adéu sobirania dels ciutadans, adéu democràcia. Benvinguda dictadura judicial!

Amb la seua irracional defensa de la unitat impossible, Espanya està arrossegant Europa pel fangar. Com deia dimarts la premsa alemanya (hi vaig comptar tres diaris de màxima difusió), la qüestió catalana ha deixat de ser un afer intern espanyol per passar a ser un afer europeu i internacional. S’entén que un grapat de diputats espanyols fanatitzats vulguin aixecar la immunitat parlamentària a Puigdemont, Comín i Ponsatí. Però no s’entén que ho acceptin els seus correligionaris d’altres estats membres de la Unió Europea. Tret que per a ells també sigui més important la unitat d’Espanya que la democràcia. O la unitat d’Europa. Espanya no té poder per construir Europa. Com no en té Hongria, ni Polònia, ni Romania, ni tan sols França o Alemanya en solitari. Però qualsevol d’aquests estats està demostradíssim que té poder per arrossegar-la pels fems, i portar-la cap a la seua destrucció. Destruir sempre ha set més fàcil que construir. La setmana passada Espanya va degradar Europa. Merkel, Macron, Draghi, Von der Leyen, Michel, fins quan ho tolerareu?