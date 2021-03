La maldad en estado puro

El hombre con discapacidad de Manacor que sufrió terribles torturas durante dos días también tropezó con personas despiadadas, capaces de atrocidades como coserle los dedos de los pies, y grabarlas. Qué más da lo que él les hubiera pedido. La cuestión es qué tipo de individuo puede causar semejante dolor a otro ser humano. Y no flaquear, no apiadarse, no frenar esa carnicería. Eran siete los torturadores. Siete sin asomo de una mínima humanidad. Hay quien cree que el karma te devuelve como un bumerán lo que has hecho, tarde o temprano. Ojalá.