Una desescalada que discrimina a Ibiza

Las duras restricciones impuestas a los ciudadanos de la isla de Ibiza desde el 23 de enero han permitido reducir drásticamente la incidencia del covid y la presión hospitalaria. A partir de mañana, las terrazas de bares y restaurantes podrán reabrir, una buena noticia para un sector muy castigado que ya está al límite de su resistencia. Sin embargo, la prohibición de abrir los interiores de los establecimientos se prolongará en Ibiza tres semanas más, y el Govern balear ha descartado la posibilidad de revisar este cierre después de 14 días, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora en todas las islas. Esta decisión ha provocado la indignación de la Asociación de Restauración de la Pimeef, que reclama que se revise, en función de la evolución de los casos en la isla, dentro de dos semanas.

El Govern no ha explicado a qué se debe este cambio de criterio que, sin conocer los argumentos y datos que lo justifican, resulta incoherente y difícil de entender. ¿Por qué este trato distinto y este perjuicio añadido?, ¿por qué no deja abierta la posibilidad de revisar la prohibición de abrir el interior de los locales dentro de dos semanas? Así se ha hecho en el proceso de desescalada en el resto de las islas, mientras que en en Ibiza son ahora tres semanas. La última coincide con la Semana Santa, una circunstancia que seguramente tenga que ver en el cambio de criterio del Govern, pero tampoco es de esperar una avalancha de visitantes, puesto que todas las comunidades autónomas peninsulares estarán cerradas a los viajes no esenciales y solo podrán llegar a las islas viajeros extranjeros. En cualquier caso, si la evolución de los contagios vuelve a empeorar, siempre quedaría la opción de prolongar las restricciones vigentes o endurecerlas.

Cuando las normas no se explican de forma argumentada, y por tanto los ciudadanos no las entienden y perciben en ellas contradicciones, discriminación, incoherencias o arbitrariedades, como es el caso, es difícil esperar que se cumplan de buen grado. En un momento tan delicado, en el que arrastramos el agotamiento de un año de pandemia, que ha hecho mella en la capacidad de resistencia económica de empresarios, autónomos y trabajadores, es preciso argumentar muy bien por qué en Ibiza se aplica ahora un baremo diferente que supone un castigo añadido a su economía. El Govern debería rectificar y escuchar las peticiones de los empresarios ibicencos, porque de la recuperación de sus negocios depende que centenares de trabajadores puedan reincorporarse a sus puestos y, por tanto, volver a tener ingresos o normalizarlos.

Por otra parte, también resulta alarmante que las Pitiusas sean las islas con menos población vacunada de Balears, menos del 2% con las dos dosis y menos del 5% con solo una, porcentajes que son superiores en Mallorca y en Menorca. Aumentar el ritmo de vacunación es urgente, no solo por las repercusiones para la salud, sino también para la maltrecha economía pitiusa. Precisamente esta es una de las exigencias que plantean con toda razón las patronales ibicencas que se manifestaron el miércoles en Ibiza.

Los titubeos y continuas rectificaciones de Salud respecto al inicio de la vacunación masiva en la isla tampoco son nada tranquilizadoras. En un primer momento anunció que comenzaría el 8 de marzo; después retrasó la fecha al 15. El miércoles, el director del Ib-Salut, Juli Fuster, dijo en rueda de prensa que no parecía probable que pudiera empezar el lunes, y sólo después de que este diario preguntara por qué se habían parado los preparativos en el Recinto Ferial, la presidenta del Govern, Francina Armengol, aseguró que la vacunación masiva sí empezaría el lunes. Estos vaivenes infunden desconfianza y denotan la improvisación con que se está trabajando, que mina aún más la imagen del Ejecutivo y de la conselleria de Salud.

