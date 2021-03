Un año, una eternidad

Todos los medios nos recuerdan que hace un año empezamos a vivir la gran incertidumbre que nos traería una nueva pandemia que ha dejado tanto dolor, tanta muerte y tanta soledad. No podremos volver a vivir nunca más como si esto no hubiera sucedido. Pueden llegar las vacunas, podremos deshacernos de las mascarillas, podremos volver a abrazarnos y recibir los besos tan deseados, pero no todo será igual, ni debe, ni puede serlo.

Leía hace unos días una afirmación de Federico Montalvo, presidente del comité de Bioética de Comillas, «la pandemia nos ha vuelto a poner cuerpo a tierra. Debemos volver a situar al ser humano y ponerlo en el centro de la toma de decisiones. Se abre una esperanza a la toma de decisiones tomando en cuenta los principios éticos».

Poner el ser humano en el centro, desplazar una economía que mata, como afirma el Papa Francisco, para que todos podamos recuperar la dignidad perdida por una manera de gobernar donde se han olvidado los principios éticos. Parece que lo que impera es todo aquello que se puede comprar y vender. Y el valor del ser humano no lo da su misma condición humana sino la capacidad de producir que este tenga. Si no produce, si no es rentable, es mejor dejarlo de lado, eliminarlo. Solo pueden seguir adelante los fuertes, los que contribuyen a un sistema económico que deshumaniza y que no tiene en cuenta el sufrimiento de tantos hermanos nuestros.

Esta manera de entender la vida ha fracasado. No se sostiene. Provoca tanta desigualdad que no somos capaces de tolerarla. Es algo que la pandemia a puesto en evidencia. En los momentos de incertidumbre se ha priorizado a los más fuertes. Ahora, a la hora de distribuir las vacunas, no todos saben si serán vacunados. Y por supuesto se sabe bien quienes serán los últimos en recibirlas. Los últimos de los últimos. Los que no cuentan, los que no opinan, los más débiles.

Todo esto es «el caldo de cultivo para una explosión social», como afirma el Cardenal Omella y estoy totalmente de acuerdo. Debemos proponer políticas sociales integradoras y que rompa con tanta desigualdad que provoca una fractura social que viene ya de otras crisis que dejaron a muchos en las cunetas y cansados de ser indiferentes a los ojos de los que gobiernan exigen igualdad. Nos toca trabajar por el bien común, ha finalizado el tiempo de pensar en unos pocos. Es lo que nos ha dejado la pandemia.