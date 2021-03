España elA Santa Eulària plou i de forma de forma relativa. Una brusetita pluja, per que al pas fugaç de les hores vol transformar-se, però no amb forta caiguda d’aigua. Gris el cel, llum escassa, gent dispersa. Però tota una colla de gent bona ha volgut desplaçar-se des de diversos indrets de l’illa per a la presentació al Teatre Espanya del darrer llibre -excel·lent, de sever impacte visual, d’acurada tècnica perfecta- de Xim Seguí ‘L’Índia velada’ ,una apassionada odissea pel món de la Índia molt ben reflexada per l’amic Joaquim Seguí, un fotògraf, una càmera sensible, objectiva rere una neta, oberta mirada sobre el món que l’envolta. Un temps fou Cuba o Etiòpia. Ara Índia. L’acte, social però cultural també, contà amb nombrosa assistència de rostres i cares conegudes , Fanny Tur que feia propaganda d’una tal l Carme Riera, Pilar Costa, bella, espectacular i del Barça, Bartomeu Ribes, críptic i a l’hora lluminós, Carles Fabregat, minimalista/zen, Ramon Mayol editor només de selectíssims escriptors, Àngels Escandell ressuscitada de la seva cova, Nora Albert, mig catalana, mig de Punta Galera, mig italiana, Albert Ribes de Can Puvil, jubilat i pensionat, Josep Mari viatger implacable, impenitent ara ancorat a l’illa fins...,Torres Font amb bastó com si d’un militar con mando en plaza del exèrcit britànic es tractés,. Un món, cal dir-ho, perifràstic i expialidosu a l’estil, recordau? Mary Poppins. Dia de pluja a Santa Eulària