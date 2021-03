Club Náutico Ibiza, el Club de los ibicencos

Recuerdo con nostalgia y alegría a partes iguales cuando era pequeño, las primeras veces que iba al Club Náutico Ibiza de la mano de mis padres (gracias) para iniciarme en el mundo de la vela. Me decían que era casi un delito ser de Ibiza y vivir dándole la espalda al mar. Tímidamente aparecimos en los cursillos mi hermano y yo, sin tener muy claro a dónde íbamos ni lo que teníamos que hacer. Con el paso de los días la timidez fue desapareciendo pues ahí encontramos personas muy válidas, amables, con mucha paciencia, dispuestas a ayudar y enseñar y que, además, nos inculcaron innumerables valores. Tal vez eran otros tiempos, pero la educación, el respeto a las personas y al mar, el cuidado del material, el compañerismo… se me quedaron grabados para siempre. Unos valores que siguen muy presentes en el Club Náutico; lo puedo asegurar. A día de hoy me encuentro en el mismo camino. Hace un par de años mi mujer y yo acompañamos a nuestras hijas a sus primeros cursillos. Conozco perfectamente la sensación que tenían. Una mezcla de no saber bien dónde las llevábamos, vergüenza por juntarse con gente nueva… y un medio desconocido (el mar).