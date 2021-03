Si los bares cerrados fueran mallorquines

Que paren todos los empresarios de la hostelería ibicenca. ¡Eureka! He encontrado la solución para que el Govern no les tenga castigados y a cuarto y mitad de gas hasta después de Semana Santa. Que se hagan mallorquines. A ver si así el Ejecutivo autonómico se atrevería a decirles que en vez de revisar la relajación de las medidas cada dos semanas, como se ha hecho prácticamente desde el inicio de los tiempos (pandémicos), lo deja para dentro de tres. Cuando ya hayan pasado las vacaciones de Pascua. Díganle ustedes a un teutón, un vikingo o un bretón que viajen a una isla en la que no podrán disfrutar de un relaxing gin-tonic en la plaza del Parque. Cambian de destino aunque no recuperen ni un céntimo. Lo de no revisar las medidas en dos semanas suena a que en el Govern no quieren tener que tomar decisiones ni pelearse con los mil guarismos de las incidencias en vacaciones. O sea, los mismos que suspendieron permisos y vacaciones de los sanitarios hace unas semanas porque había que pelear contra el coronavirus, no renuncian a interrumpir sus días festivos para pelear contra la miseria. Bares y restaurantes ibicencos, a servir copas de palo, variats, frit mallorquí y menús con burballes. Y a ver si el Govern tiene los santos cruasanes de no revisar las medidas en tres semanas.